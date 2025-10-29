شگفتہ ترمذی کی سینئر ہیڈ مسٹریس کے عہدے پر ترقی
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول نمبر ٹو نوشہرہ ورکاں کی ہیڈ مسٹریس سیدہ شگفتہ ترمذی کو شاندار تعلیمی خدمات کے اعتراف میں گریڈ 17 سے گریڈ 18 میں ترقی دے کر سینئر ہیڈ مسٹریس کے عہدے پر تعینات کر دیا ۔
اس موقع پر سی ای ایجوکیشن ڈاکٹر عطیہ ارشد ملک، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر آسیہ اکبر، ہیڈ مسٹریس ایسوسی ایشن کی ڈاکٹر سمرانہ عتیقہ، یاسمین شاہد، عاصمہ ظفر اور محترمہ لبنیٰ سمیت دیگر تعلیمی شخصیات نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ شگفتہ ترمذی اپنے فرائض منصبی پہلے سے زیادہ محنت، خلوص اور لگن سے ادا کریں گی۔