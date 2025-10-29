صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالم چوک پولیس کا کباڑ خانے پر چھاپہ، 5افغان باشندے گرفتار

  • گوجرانوالہ
عالم چوک پولیس کا کباڑ خانے پر چھاپہ، 5افغان باشندے گرفتار

لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار)عالم چوک پولیس کا نواب چوک میں کباڑ خانے پر چھاپہ پانچ افغان باشندے گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیئے ۔

عالم چوک پولیس چوکی کے انچارج سب انسپکٹر رضا رحمان نے نواب چوک میں کباڑ خانے میں افغان باشندوں موجودگی کی مخبری پر چھاپہ مار کر خانزادہ خان کے کباڑ خانے میں کام کرنے والے پانچ افغانیوں کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا جبکہ کباڑ خانے کا مالک فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا چوکی انچارج سب انسپکٹر رضا رحمان نے بتایا کہ گرفتار ہونے والے پانچوں افغان باشندوں کو افغانستان ڈیپورٹ کیا جائے گا۔

 

