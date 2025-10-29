صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم کی زیادہ پیداوار اورسموگ کنٹرول پروگرام کا انعقاد

  • گوجرانوالہ
محکمہ زراعت کی تربیتی نشست ،کسانوں کو قرض واپسی ، جدید کاشتکاری کی ہدایت

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)محکمہ زراعت (توسیع) تحصیل گوجرانوالہ کے زیرِ اہتمام موضع چندنیاں (ایمن آباد)، یو سی ایمن آباد، مرکز ایمن آباد میں گندم کی پیداوار میں اضافہ، سموگ پر کنٹرول اور کسان کارڈز قرضوں کی ریکوری کے حوالے سے آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ کاشتکاروں کو گندم کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی اور فی ایکڑ بہتر نتائج کے لیے جدید کاشتکاری کے طریقوں سے آگاہ کیا گیا تاکہ انکی فی ایکڑ آمدنی میں اضافہ ہو سکے ۔کاشتکاروں کو فصلوں کی باقیات، بالخصوص چاول کی فصل کے بھوسے کو جلانے سے پیدا ہونے والے سموگ کے مضر اثرات سے بھی آگاہ کیا گیا۔

اس موقع پر بتایا گیا کہ خلاف ورزی پرکسانوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائیگی۔ پرنسپل ایگریکلچر آفیسر / اے ڈی اے (توسیع) گوجرانوالہ اعظم مغل نے کاشتکاروں سے خطاب کرتے کہا کہ حکومتِ پنجاب زرعی ترقی اور کسانوں کی خوشحالی کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے ۔ کاشتکار حکومت کی جاری اسکیموں سے فائدہ اٹھائیں، فصلوں کی پیداوار میں اضافہ کریں اور ملک کو زراعت میں خودکفیل بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ جن کاشتکاروں نے کسان کارڈز کے تحت قرضے حاصل کیے ہیں، وہ انکی بروقت واپسی یقینی بنائیں۔ اس موقع پر تیمور رضا فیلڈ اسسٹنٹ ایمن آباد اور ہیلپر رانا بلال خان بھی موجود تھے ۔ 

 

