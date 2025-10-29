تتلے عالی میں سپر باسمتی اور کائنات کی کٹائی شروع
تتلے عالی(نامہ نگار)تتلے عالی میں سپر باسمتی اور کائنات کی کٹائی شروع ہو گئی۔ تتلے عالی اور نواحی علاقوں میں دھان کی اقسام سپر باسمتی اور کائنات کی کٹائی شروع ہوگئی جس سے منڈیوں اور رائس ملز پر اناج کے ڈھیر لگ گئے ہیں۔ گزشتہ روز دھان کی قسم سپر باسمتی اور کائنات5200روپے من فروخت ہوئی ۔
