کڑیانوالہ ٹانڈہ روڈ نالے میں طغیانی سے سڑک مرمت نہ ہوسکی

  • گوجرانوالہ
کڑیانوالہ ( نامہ نگار) کڑیانوالہ ٹانڈہ روڈبرساتی نالے میں طغیانی سے تباہ ہونے والی سڑک کی مرمت نہ ہوسکی ۔ٹانڈہ کڑیانوالہ روڈ قاضی چک پل کے قریب سڑک کا ایک حصہ برساتی میں بہہ گیا جہاں گذشتہ روز ایک ڈمپر کو حادثہ پیش آیا اسکے بعد سڑک پر عارضی مٹی ڈال دی گئی مگر اس کی مرمت نہ سکی۔ علاقہ مکینوں نے محکمہ ہائی وے پنجاب اور ضلعی انتظامیہ سمیت عوامی نمائندوں کو اس پر توجہ دینے کامطالبہ کیاہے ۔

