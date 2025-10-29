بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار لاکھوں کی ایک کلو ہیروئن برآمد
لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار)لدھیوالہ پولیس نے بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار لاکھوں مالیت کی ایک کلو سے زائد ہیروئن برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا بتایا گیا ہے کہ تھانہ لدھیوالہ پولیس نے سی پی او رانا ایاز سلیم کے احکامات پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے لدھیوالہ کے بدنام زمانہ منشیات فروش اشفاق یوسف گورائیہ عرف شاقو گورائیہ کو گرفتار کر کے ایک کلو سے زائد ہیروئن برآمد کرلی ۔
لدھیوالہ پولیس نے بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار لاکھوں مالیت کی ایک کلو سے زائد ہیروئن برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا بتایا گیا ہے کہ تھانہ لدھیوالہ پولیس نے سی پی او رانا ایاز سلیم کے احکامات پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے لدھیوالہ کے بدنام زمانہ منشیات فروش اشفاق یوسف گورائیہ عرف شاقو گورائیہ کو گرفتار کر کے ایک کلو سے زائد ہیروئن برآمد کرلی ۔