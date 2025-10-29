بندمساجد ،مدارس کو فوری کھولاجائے :سنی ایکشن کمیٹی
ضلعی انتظامیہ مشاورت سے آئمہ و خطبا کا تقرر و تصدیق کرے :خطاب
سیالکوٹ ( ڈسٹرکٹ رپورٹر،نمائندہ دنیا )سنی ایکشن کمیٹی کے زیرِ اہتمام انجمن طلباء اسلام، پاکستان سنی تحریک، سنی دفاع ختمِ نبوت مومنٹ، پاکستان سنی تحریک وکلاء ونگ، ختم نبوت وکلاء ونگ، ختم نبوت ایکشن کمیٹی، ایم کیو ایم اور دیگر مذہبی و سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران نے مشاورتی اجلاس منعقد کیا، موجودہ حالات، گرفتاریوں اور مساجد و مدارس کی بندش پر تفصیلی غور کیا گیا۔اجلاس کے شرکا نے خطاب میں وزیراعظم اور وزیراعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیاکہ جہاں جہاں مساجد و مدارس ابھی تک سیل ہیں یا سرکاری کنٹرول میں ہیں، انہیں فی الفور دوبارہ کھولا جائے ۔
اگر کسی مقام پر سکیورٹی خدشات ہیں تو محکمہ اوقاف، مقامی مساجد کمیٹیوں کے نمائندوں اور انتظامیہ کے اشتراک سے امام مسجد مقرر کیا جائے ۔ امن و استحکام کیلئے تیار ہیں ، ضلعی انتظامیہ مشاورت سے آئمہ و خطبا کا تقرر و تصدیق کرے تاکہ امن کے ساتھ عبادت کا تسلسل جاری رہے ۔اجلاس میں متفقہ طور پر کہا گیا کہ عصام قیصر چشتی کسی انتہا پسند یا غیر قانونی سرگرمی میں شامل نہیں۔ وہ قانون پر عمل کرنے والاپرامن شہری ہے ۔ حکومت عصام چشتی کو فوری رہا کرے ۔ ہم امن کے قائل ہیں اور انتشار سے اجتناب چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ انصاف کا دروازہ بند نہ ہو اور ختمِ نبوت کے تحفظ کیلئے پرامن کردار ادا کرنے والے شہریوں کو احترام کے ساتھ سنا جائے ۔