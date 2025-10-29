محکمہ زراعت کی زیادہ گندم اگاؤ مہم اور انسدادِسموگ پر تقریب
جامکے چٹھہ (نامہ نگار)محکمہ زراعت توسیع اور گرین ایگری مال وزیر آباد کے تعاون سے زیادہ گندم اگاؤ مہم اور سموگ کی روک تھام کے سلسلے میں میگا فارمر گیدرنگ کا انعقاد کیا گیا ۔ کاشتکاروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔
سینئر سیلز آفیسر ماجد،سٹیٹ بینک اور بینک الفلاح کے نمائندگان نے کاشت کاروں کو آسان اور تیز ترین قرض کی سہولیات سے ٓگاہ کیا۔ جبکہ حافظ بلال عظیم سینئر زراعت آفیسر نے گندم کی بروقت کاشت کے لیے منظور شدہ اقسام کا تصدیق شدہ، دوائی لگا بیج اور متناسب کھاد کے استعمال پر زور دیتے ہوئے زیادہ سے زیادہ رقبہ پر کاشت کی اہمیت کو اجاگر کیا اس موقع پر ایم عمران اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع نے کاشتکاروں کو کسان کارڈ اور دھان کے بعد گندم کی بروقت کاشت کے لیے 60 فیصد سبسڈی پر سپر سیڈر کی فراہمی بارے آگاہی دی اور کاشت کاروں کو ہدایت کی کہ وہ دھان کی کٹائی کے بعد باقیات کو ہرگز آگ نہ لگائیں اور گندم کی بوائی بذریعہ سپر سیڈر کر کے بہتر پیداوار حاصل کریں۔