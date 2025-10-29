صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیراعلیٰ کی ہدایت پر وزیرآباد میں صفائی آپریشن تیز

گوجرانوالہ، وزیر آباد (سٹاف رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر جاری ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت سی ای او گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فرحان مجتبیٰ شہر میں صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے وزیرآباد کا دورہ کیا۔

انہوں نے الہ آباد، رحیم پورہ، ٹھٹھی آرائیاں، انصاری ٹاؤن، محلہ قطبہ، سپال کالونی، بستی قدرت آباد، یوسف ٹاؤن، بھیروکی روڈ، دھونکل روڈ، سکندر پورہ، گوندل پورہ، آواہ روڈ، ڈسکہ روڈ، حاجی پورہ، مدینہ کالونی، کرسچین کالونی اور ڈمپنگ سائٹ وزیرآباد۔ میں صفائی آپریشن کا جائزہ لیا۔فیلڈ میں موجود عملے کو صفائی ستھرائی میں مزید بہتری کے لیے موقع پر ہی ہدایات جاری کیں۔

، عملے کی حاضری اور مشینری کی موجودگی بھی چیک کی۔ سموگ کے پیشِ نظر سینٹری ورکرز میں ماسک تقسیم کیے اور انہیں ہدایت کی کہ دورانِ ڈیوٹی ماسک کا استعمال یقینی بنائیں اور صفائی سے قبل پانی کا چھڑکاؤ کریں تاکہ ماحولیاتی آلودگی میں کمی لائی جا سکے ۔فرحان مجتبیٰ نے فیلڈ افسروں کو واضح ہدایت کی کہ صفائی کے معیار میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے ، ویسٹ کلیکشن، صفائی اور کوڑا کرکٹ کی بروقت منتقلی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔ 

 

