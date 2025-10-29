رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام واٹر فلٹریشن کاافتتاح
گجرات(سٹی رپورٹر،نامہ نگار)رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام گاؤں ‘‘سیدا’’میں چودھری بشیر احمد چوہان، آصف چوہان، رضوان مہدی (چوہان فیملی سیدا آف امریکہ) کی جانب سے اپنے بزرگوں غلام رسول چوہان مرحوم،لال خاں چوہان مرحوم، مہدی خاں مرحوم، فضل احمدمرحوم کے ایصال ثواب کیلئے 165ویں واٹر فلٹریشن کی افتتاحی تقریب ہوئی ۔
فیتہ بشیر احمد چوہان، غلام احمد چوہان، عبدالملک ساجد لمبڑا، رضوان مہدی نے جنرل سیکرٹری رشیدہ شیفع فاؤنڈیشن شیخ ابرار سعید ، جائنٹ سیکرٹری اخلاق شفیع کے ہمراہ کیا ۔ شیخ ابرار سعید نے کہا صدر امتیاز کوثر نے صاف پانی فراہمی کے مشن کا آغاز کیا جو الحمد اﷲ کامیابی سے جاری ہے ۔عبدالمالک ساجد نے کہاصاف پانی فراہمی پر رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن اور چوہان فیملی کے مشکور ہیں ۔