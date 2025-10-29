ڈسکہ بار میں انصاف لائرزفورم کا الیکشن کے سلسلہ میں پاورشو
ڈسکہ(نامہ نگار)الیکشن کے سلسلہ میں گذشتہ روز انصاف لائرر فورم کے وکلا نے ڈسکہ بار میں پاور شو کیا جسکی قیادت خالد چیمہ ، شہزاد صادق چیمہ ، انصر ساہی ، ادریس گھمن ،سمیع اﷲ ملہی ، امجد چیمہ و دیگرنے کی ۔وکلا نے ڈسکہ بار میں وکلاکے چیمبرز میں جا کر تحریک انصاف کے نامزد امیدواروں کیلئے ووٹ مانگے ، اس دوران وکلا کی بڑی تعدادنے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کی حمایت کا اعلان کیا۔
الیکشن کے سلسلہ میں گذشتہ روز انصاف لائرر فورم کے وکلا نے ڈسکہ بار میں پاور شو کیا جسکی قیادت خالد چیمہ ، شہزاد صادق چیمہ ، انصر ساہی ، ادریس گھمن ،سمیع اﷲ ملہی ، امجد چیمہ و دیگرنے کی ۔وکلا نے ڈسکہ بار میں وکلاکے چیمبرز میں جا کر تحریک انصاف کے نامزد امیدواروں کیلئے ووٹ مانگے ، اس دوران وکلا کی بڑی تعدادنے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کی حمایت کا اعلان کیا۔