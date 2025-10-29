صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی کاسائنس فیئر کا افتتاح ،طلبہ کے پراجیکٹس کا معائنہ

  • گوجرانوالہ
ضلعی انتظامیہ ایسے تعلیمی پروگراموں کی سرپرستی جاری رکھے گی ،صبا اصغر

سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر صبا اصغر نے گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری سکول (سنٹر آف ایکسیلنس)میں منعقدہ سائنس فیئر 2025 میں بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر نے سائنس فیئر کا افتتاح کیا اور طلبا و طالبات کی جانب سے تیار کردہ کیمسٹری، فزکس اور بائیولوجی پراجیکٹس کا تفصیلی معائنہ کیا۔ڈپٹی کمشنر صبا اصغر نے طلبہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ نوجوانوں میں تحقیق، جستجو اور ایجادات کا جذبہ ہی قوم کو ترقی کی نئی راہوں پر گامزن کرتا ہے ۔

تعلیمی اداروں میں اس نوعیت کی سرگرمیاں طلباء کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں ۔ضلعی انتظامیہ ایسے تعلیمی پروگراموں کی مکمل سرپرستی جاری رکھے گی تاکہ سیالکوٹ کے طلبہ ملک بھر میں اپنی علمی برتری برقرار رکھ سکیں۔اس موقع پر پرنسپل شہباز حسن، پروفیسر رانا ظفر اقبال، اراکین بورڈ آف گورننس دانش سکول اعجاز غوری، زیبا ظہور، ارم شیرازی، عمران خان لودھی، چودھری شکیل ، ڈائریکٹر ایئرپورٹ سیالکوٹ میاں عتیق، مرزا شکور، نعمان طیب (وائس پرنسپل سی او ای بوائز)، حسنین عسکری (پروگرام آرگنائزر)، سلمان شیخ (وائس پریذیڈنٹ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس)، اور پروفیسر قاسم (پرنسپل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول نمبر 2، سیالکوٹ) بھی موجود تھے ۔تقریب کے اختتام پر نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ میں تعریفی اسناد بھی تقسیم کی گئیں۔

 

