زیر تعمیر کالج روڈ پرصفائی نہ ہونے، گردو غبار سے زندگی اجیرن
سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ ،تعمیرات سے مٹی ،ریت اڑنے پربیماریاں پھیلنے لگیں
ڈسکہ(نامہ نگار)زیر تعمیر کالج روڈ پرصبح بروقت صفائی نہ ہونے سے سڑکوں پر اڑنے والے گردو غبار نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔سڑکوں سے اڑنے والا گردو غبار سکول جانے والے بچوں بوڑھوں سمیت سینٹری ورکرز کی صحت کے لیے بھی خطرہ بننے لگا۔سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ اورتعمیرات کی وجہ سے سڑکوں پر گڑی مٹی ،ریت سے اڑنے والے گردوغبار سے سرکاری و پرائیویٹ ہسپتالوں میں سانس کے مریضوں کی تعدادمیں اضافہ ہو رہا ہے گردوغبار کے ذرات سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں داخل ہوکر دمہ، الرجی اور دیگر سانس کی بیماریوں کا باعث بننے لگے ہیں۔
دن کے وقت ہی کالج روڈ پر ایسا لگتا ہے کہ ڈسکہ میں سموگ کے بادل منڈلا رہے ہیں یا رات کا وقت ہو گیا ہے ۔نہ ہی ڈسکہ انتظامیہ اور نہ ہی ٹھیکیدار سڑکوں پر پانی لگاتے ہیں۔ڈسکہ کے باسیوں نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز،صوبائی وزیر بلدیات میاں ذیشان رفیق،کمشنر گوجرانوالہ ،ڈی سی سیالکوٹ اور اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ سعدیہ جعفر اور چیف آفیسر الفت شہزاد سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ڈسکہ کی تمام سڑکوں پر صفائی کے اوقات میں سڑکوں پرپانی کے چھڑکاؤ ضرور کروایا جائے تا کہ شہری اور بچے سانس کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں ۔