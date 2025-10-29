قمر کائرہ،ندیم اصغرنے سڑکوں کے میگاپراجیکٹ کاافتتاح کیا
حلقہ کے لوگوں کاساتھ دینے پرمشکور ہوں،سابق وفاقی وزیر کاخطاب
لالہ موسیٰ(نمائندہ دنیا)سڑکوں کے میگاپراجیکٹ کی افتتاحی تقریب گنجہ میں منعقدہوئی،سابق وفاقی وزیر قمرزمان کائرہ، سابق تحصیل ناظم کھاریاں ندیم اصغر کائرہ نے اپنے ساتھیوں سمیت افتتاحی تختی کی نقب کشائی کی ۔اس موقع پر ڈیرہ چودھری رؤف گنجہ پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر قمرزمان کائرہ نے کہاکہ اپنے حلقہ کے ساتھیوں کا تہہ دل سے مشکورہوں کہ انہوں نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا ۔ ندیم اصغر کائرہ نے کہاکہ اس الیکشن میں بھی حلقہ کے عوام نے ہمیں ووٹ دیئے لیکن اگر 20/25 ہزارووٹ والے کے ووٹ ایک لاکھ تک پہنچ جائیں اور 5/7ووٹ والے کے 35ہزار تک پہنچ جائیں تو عوام کیاکریں ، حلقہ کے لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ترقیاتی کام ہمارے ادوار میں ہی ہوئے ہیں ۔تقریب سے سابق چیئرمین رؤف گنجہ،سابق ناظم جاویداقبال،سابق سیکرٹری کھاریاں بار اسدضیا ایڈووکیٹ نے بھی خطاب کیا۔