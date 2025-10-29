صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قمر کائرہ،ندیم اصغرنے سڑکوں کے میگاپراجیکٹ کاافتتاح کیا

  • گوجرانوالہ
قمر کائرہ،ندیم اصغرنے سڑکوں کے میگاپراجیکٹ کاافتتاح کیا

حلقہ کے لوگوں کاساتھ دینے پرمشکور ہوں،سابق وفاقی وزیر کاخطاب

لالہ موسیٰ(نمائندہ دنیا)سڑکوں کے میگاپراجیکٹ کی افتتاحی تقریب گنجہ میں منعقدہوئی،سابق وفاقی وزیر قمرزمان کائرہ، سابق تحصیل ناظم کھاریاں ندیم اصغر کائرہ نے اپنے ساتھیوں سمیت افتتاحی تختی کی نقب کشائی کی ۔اس موقع پر ڈیرہ چودھری رؤف گنجہ پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر قمرزمان کائرہ نے کہاکہ اپنے حلقہ کے ساتھیوں کا تہہ دل سے مشکورہوں کہ انہوں نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا ۔ ندیم اصغر کائرہ نے کہاکہ اس الیکشن میں بھی حلقہ کے عوام نے ہمیں ووٹ دیئے لیکن اگر 20/25 ہزارووٹ والے کے ووٹ ایک لاکھ تک پہنچ جائیں اور 5/7ووٹ والے کے 35ہزار تک پہنچ جائیں تو عوام کیاکریں ، حلقہ کے لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ترقیاتی کام ہمارے ادوار میں ہی ہوئے ہیں ۔تقریب سے سابق چیئرمین رؤف گنجہ،سابق ناظم جاویداقبال،سابق سیکرٹری کھاریاں بار اسدضیا ایڈووکیٹ نے بھی خطاب کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

آسان خدمت مرکز، ایک چھت تلے ساری سہولیات،رندھاوا

کرکٹ ٹیموں کی موومنٹ کے دوران متبادل ٹریفک پلان جاری

سنگین نوعیت کے مقدمات کو جلد نمٹایا جائے، آئی جی

پی ٹی سی ایل اور جائیٹکس گلوبل کے مابین معاہدہ

فیصل آباد ویمن چیمبر کے زیراہتمام کاروباری خواتین کیلئے معلوماتی پروگرام

اسلام آباد بار کونسل کے انتخابات یکم نومبر، 21امیدوار مدمقابل

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر