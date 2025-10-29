صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے ،قیمتی سامان سے محروم

  • گوجرانوالہ
ڈاکو،چورقلعہ دیسا سنگھ و دیگرمقامات سے جانور، زیورات ودیگراشیالے گئے

تتلے عالی، راہوالی،کامونکے(نامہ نگار،نمائندہ دنیا،تحصیل رپورٹر)مختلف مقامات پر وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے ،قیمتی سامان سے محروم ہو گئے ۔ قلعہ دیسا سنگھ میں تین ڈاکوؤں نے مزمل ناصرکی حویلی میں عمران کو رسیوں سے باندھ کر2لاکھ 70ہزاررکابکرا دوبکریاں دو موٹر سائیکلوں پر لے گئے ،چٹی گورائیہ کے قریب عنصر سے ایک لاکھ10 ہزار لوٹ لئے ،بیگ پور کے قریب سہیل سے دو لاکھ50ہزار چھین لئے ،تتلے عالی کے بابر فاروق کے گھر سے ایک لاکھ50ہزار اور ایک تولہ زیورات ،بلوکی ورکاں میں زمیندار وسیم اکرم کے رقبہ سے 3لاکھ کابجلی کا ٹرانسفارمر اور افضل کا2لاکھ50ہزار مالیتی ٹرانسفامر چوری  ہوگیا، چک سادہ کے رہائشی احسن بھٹی کی حویلی سے چور بھینس ،ایک بچھڑی لے گئے امرت پورہ کے رہائشی دکاندار تاج ملک سے رات کو گھر جاتے ڈاکوؤں نے65 ہزار چھین لیے منڈیالہ وڑائچ کی رہائشی خاتون مریم اظہر کے گھر سے طلائی کانٹے ،گھریلو سامان چوری ہوگیا۔

احمد نگر کے جہانگیر اشرف سے مسائیکے والی میں ڈاکوؤں نے موبائل اور نقدی 10ہزار جبکہ دوست ذیشان سے 17ہزار اور موبائل چھین کر فرار ہو گئے۔گوجرانوالہ کینٹ کے رہائشی عمان اشرف کے گھر سے تین عورتین کام کے بہانے داخل ہو گئیں اور30ہزار اور جیولری آرٹیفیشل میک اپ کا سامان چرا لیا ۔ ساجد محمود کی موٹر سائیکل چور سبزی منڈی سے لے گئے ۔ سلامت پورہ کے شاہد محمود کے گھر سے آٹھ ہزار اور دو موبائل  چوری ہوگئے ۔ جبکہ گذشتہ رات موڑ ایمن آباد کا شاہد محمود اور احسان موضع لالو پور سے واپس جارہے تھے کہ دو ڈاکوتئیس ہزارروپے چھین کر فرار ہوگئے ۔

 

