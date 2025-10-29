مافیاحکومتی سرپرستی میں دریائی ریت نکال رہا:اسلم گھمن،عظیم نوری
سمبڑیال (نامہ نگار )پی ٹی آئی کے ایم این اے بریگیڈئر(ر)اسلم گھمن،ضلعی جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی سیالکوٹ وسابق ایم پی اے عظیم نوری گھمن نے کہا ہے کہ ملک پر نااہل لوگ فارم47 کی بدولت قابض ہیں اورمختلف مافیاز کو سپورٹ کررہے ہیں ۔
سمبڑیال اورعلاقہ بیلہ میں حکومتی سرپرستی میں مافیا دن رات 50,50 فٹ ڈرل کے ذریعے گہرائی کر کے دریائی ریت نکال رہا ہے اوراربوں کمارہا ہے ،زور آور مافیا لوگوں کی زمینیں برباد کررہاہے ، حکومت ٹس سے مس نہیں ہورہی ۔ان خیالات کااظہار انہوں نے بیرسٹر ملک غیاث جمشید کے ہمراہ معززین علاقہ کے گروپ سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ۔