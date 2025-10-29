ڈسکہ میں فوڈ اتھارٹی کی کارروائی کاغذوں تک محدود
درجنوں مقامات پر مضر صحت اشیاکی فروخت ،حکام سے نوٹس کامطالبہ
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار)ڈسکہ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی کاغذوں تک محدود ،پیور فوڈ ایکٹ کے قوانین کے برعکس علاقہ بھرمیں درجنوں مقامات پر مضر صحت کھانے پینے کی اشیا فروخت ہونے لگی ،فوڈ اٹھارٹی روک تھام میں ناکام ہوگئی۔ گندگی کے ڈھیر،گردو غبار کے سایہ تلے ہوٹلوں ’بیکریوں ’سویٹس شاپس اور اڈوں میں کھانے پینے کی اشیاکی تیاری اور فروخت جاری ہے مضر صحت کھانوں ’اشیاء خوردونوش کے استعمال کرنے سے شہری مہلک امراض کاشکار ہونے لگے ہیں گلے ’سانس’دمہ ’جگر’پیٹ ’ہیپاٹائٹس اوردیگر امراض پھیلنے لگے ۔ فوڈ اتھارٹی ٹیمیں من پسند فوڈ پوائنٹس پر چھاپے مار کر کاغذی کارروائی کررہی ہیں لیکن بیشتر فوڈ پوائنٹس پر صرف نوٹسز ارسال کردئیے جاتے ہیں ۔مٹھائیوں اور بیکریوں میں غیر معیاری خام مال سے تیارہونیوالی اشیافروخت کی جارہی ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔