صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ میں فوڈ اتھارٹی کی کارروائی کاغذوں تک محدود

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ میں فوڈ اتھارٹی کی کارروائی کاغذوں تک محدود

درجنوں مقامات پر مضر صحت اشیاکی فروخت ،حکام سے نوٹس کامطالبہ

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار)ڈسکہ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی کاغذوں تک محدود ،پیور فوڈ ایکٹ کے قوانین کے برعکس علاقہ بھرمیں درجنوں مقامات پر مضر صحت کھانے پینے کی اشیا فروخت ہونے لگی ،فوڈ اٹھارٹی روک تھام میں ناکام ہوگئی۔ گندگی کے ڈھیر،گردو غبار کے سایہ تلے ہوٹلوں ’بیکریوں ’سویٹس شاپس اور اڈوں میں کھانے پینے کی اشیاکی تیاری اور فروخت جاری ہے مضر صحت کھانوں ’اشیاء خوردونوش کے استعمال کرنے سے شہری مہلک امراض کاشکار ہونے لگے ہیں گلے ’سانس’دمہ ’جگر’پیٹ ’ہیپاٹائٹس اوردیگر امراض پھیلنے لگے ۔ فوڈ اتھارٹی ٹیمیں من پسند فوڈ پوائنٹس پر چھاپے مار کر کاغذی کارروائی کررہی ہیں لیکن بیشتر فوڈ پوائنٹس پر صرف نوٹسز ارسال کردئیے جاتے ہیں ۔مٹھائیوں اور بیکریوں میں غیر معیاری خام مال سے تیارہونیوالی اشیافروخت کی جارہی ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی،6گھنٹوں میں ایک کروڑ30لاکھ سے زائد کے چالان جاری

گلشن معمار تا ٹاورای وی بسز کا نیا روٹ شروع کرنے کا اعلان

سڑکیں کچے سے بدتر،جرمانے عالمی معیار کے ،منعم ظفر

کمشنر کراچی کا ملیر کا دورہ ،ترقیاتی منصوبے جلد مکمل کرنے کی ہدایت

سسٹم شہریوں پرمالی بوجھ ڈالنے کا ذریعہ بن چکا،ایم کیوایم

حب کینال کی عارضی بندش،100ملین گیلن پانی کی کمی

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر