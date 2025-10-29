صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صوبائی وزیر کا فلائی اُوور ،خانقاہ ڈوگراں موٹر وے کا جائزہ

صوبائی وزیر کا فلائی اُوور ،خانقاہ ڈوگراں موٹر وے کا جائزہ

سٹرکوں ، پلوں کی تعمیر میں کوالٹی کو سو فیصد یقینی بنایا جا رہا ، صہیب برتھ

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا)صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات پنجاب صہیب احمد برتھ نے حافظ آباد کا دور ہ کیا ۔ انہوں نے 750ملین روپے سے زیر تعمیر بائی پاس ریلوے لائن فلائی اُوور اور 1074ملین سے بننے والے خانقاہ ڈوگراں موٹر وے روڈ کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق ، مسلم لیگ ن کے رہنماچودھری تہور حسین تارڑ، ایکسئین ہائی ویز اسجد علی ودیگر انکے ہمراہ تھے ۔صوبائی وزیر کاکہنا تھا کہ سٹرکوں اور پلوں کی تعمیر میں کوالٹی کو سو فیصد یقینی بنایا جا رہا ہے ۔فلائی اُوور کے اس میگا اور عوامی فلاحی منصوبے کو معیار کے مطابق جلد مکمل کیا جائے تا کہ عوام کو بہتر سفری سہولت دستیاب ہو سکے ۔

صوبائی وزیر نے محکمہ ہائی ویز کے افسران کو واضح کیا کہ ترقیاتی منصوبوں میں ناقص اور غیر معیاری میٹریل کی کسی صورت اجازت نہیں اور اگر کسی بھی منصوبے میں غیر معیار ی میٹریل کا استعمال کیا گیا تو متعلقہ افسروں کے خلاف سخت کارروائی ہو گی ۔صوبائی وزیر نے پل کے باقی ماندہ حصے کی مکمل کمپیکشن کو یقینی بنا کر آئندہ دس دنوں تک کارپٹنگ کا کام کرنے اورفلائی اُوور کے ساتھ سروس روڈ کو بھی مکمل کرنے کی ہدایت کی ۔بعدا زاں صوبائی وزیر نے حافظ آباد تا خانقاہ ڈوگراں موٹر وے انٹرچینج مکمل ہونے والی کارپٹ سٹرک کا بھی معائنہ کیا اور محکمہ ہائی ویز کے افسروں کو ہدایت کی کہ سٹرک پر سائن بورڈ اور لائننگ کا کام جلد مکمل کیا جائے ۔ 

 

