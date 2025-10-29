حافظ آباد :فصلوں کی باقیات جلانے آلودگی پھیلانے پر لاکھوں کے جرما نے
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا)ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق کی ہدایت پر دھواں چھوڑنے والے بھٹوں ،گاڑیوں ، فصلوں کی باقیات جلانے والوں کو لاکھوں کے جرمانے کئے گئے ۔محکمہ زراعت کی انسداد سموگ ٹیم نے میاں رحیماں میں فصلوں کی باقیات جلانے پر کاشتکار منظور کیخلاف مقدمہ درج کروا دیا
جبکہ فصلوں کی باقیات جلانے پر کسانوں اور زمینداروں کو جرمانے کئے گئے ۔محکمہ تحفظ ماحولیات نے دھواں چھوڑنے اور زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے متعدد بھٹہ مالکان کو 8لاکھ جرمانہ جبکہ 3 بھٹوں کو مسمار اور دو کو سیل کردیا۔ آلودگی کا باعث بننے پرمتعدد فیکٹری مالکان کو 2لاکھ جرمانہ کیا گیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے دھواں چھوڑنے والی 423گاڑیوں کے چالان کرکے 8لاکھ 35ہزار جر مانہ کیا۔