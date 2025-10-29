پنجاب کالج وزیرآباد کیمپس میں نئی طالبات کیلئے ویلکم پارٹی
پنجاب گروپ کوالٹی ایجوکیشن مہیا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ،بلال فاروق
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب کالج وزیرآباد گرلز کیمپس میں نئی طالبات کیلئے ویلکم پارٹی کا انعقاد کیا گیا جسکے مہمان خصوصی مسلم لیگ ن کے رہنما بیرسٹر بلال فاروق تارڑ پرنسپل پنجاب کالج حافظ آصف عثمانی اور سابق چیئرمین بلدیہ بابو شعیب ادریس تھے جبکہ دیگر مہمانوں میں ڈائریکٹرپنجاب کالجز گجرات رانا یونس پرنسپل بھلوال کالج رضوان اسلم،سعدیہ ارشد بخاری و دیگر شامل تھے ۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر بلال فاروق تارڑ نے کہا کہ پنجاب گروپ ملک میں کوالٹی ایجوکیشن مہیا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے تعلیمی شعبہ اور سپورٹس سمیت دیگر سرگرمیوں میں بھی پنجاب کالج کے سٹوڈنٹس نے ہمیشہ نمایاں پوزیشنز حاصل کی ہیں جس پر ہم اس گروپ اور وزیرآباد کیمپس کو حراج تحسین پیش کرتے ہیں۔
انہوں نے طالبات سے میں کہا آپ اچھے ادارے میں آ چکی ہیں بہترین تعلیم حاصل کر کے نا صرف اپنے کالج اور والدین بلکہ پورے ملک کا نام روشن کریں ۔ بابو شعیب ادریس نے خطاب میں کہا ہر سال بورڈ امتحانات میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنا پنجاب کالج کا طرہ امتیاز بن چکا ہے جس کے لیے پرنسپل آصف عثمانی اور انکی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے ۔ اس موقع پرطالبات نے سبق آموز پروگرام پیش کیے ۔ رانا یونس اوررضوان اسلم نے خطاب میں کہا وزیرآباد کیمپس پر شعبہ میں ہمیشہ ہی بہترین پرفارمینس دیتا ہے ۔ پرنسپل پروفیسر حافظ آصف عثمانی نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے کہا انکی پوری ٹیم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ تعلیمی اور غیر نصابی سرگرمیوں سمیت طلبہ کی بہترین تربیت کی جائے تا کہ وہ آگے چل کر ملک و قوم کی بہترین خدمت کر سکیں۔