صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب کالج وزیرآباد کیمپس میں نئی طالبات کیلئے ویلکم پارٹی

  • گوجرانوالہ
پنجاب کالج وزیرآباد کیمپس میں نئی طالبات کیلئے ویلکم پارٹی

پنجاب گروپ کوالٹی ایجوکیشن مہیا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ،بلال فاروق

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب کالج وزیرآباد گرلز کیمپس میں نئی طالبات کیلئے ویلکم پارٹی کا انعقاد کیا گیا جسکے مہمان خصوصی مسلم لیگ ن کے رہنما بیرسٹر بلال فاروق تارڑ پرنسپل پنجاب کالج حافظ آصف عثمانی اور سابق چیئرمین بلدیہ بابو شعیب ادریس تھے جبکہ دیگر مہمانوں میں ڈائریکٹرپنجاب کالجز گجرات رانا یونس پرنسپل بھلوال کالج رضوان اسلم،سعدیہ ارشد بخاری و دیگر شامل تھے ۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر بلال فاروق تارڑ نے کہا کہ پنجاب گروپ ملک میں کوالٹی ایجوکیشن مہیا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے تعلیمی شعبہ اور سپورٹس سمیت دیگر سرگرمیوں میں بھی پنجاب کالج کے سٹوڈنٹس نے ہمیشہ نمایاں پوزیشنز حاصل کی ہیں جس پر ہم اس گروپ اور وزیرآباد کیمپس کو حراج تحسین پیش کرتے ہیں۔

انہوں نے طالبات سے میں کہا آپ اچھے ادارے میں آ چکی ہیں بہترین تعلیم حاصل کر کے نا صرف اپنے کالج اور والدین بلکہ پورے ملک کا نام روشن کریں ۔ بابو شعیب ادریس نے خطاب میں کہا ہر سال بورڈ امتحانات میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنا پنجاب کالج کا طرہ امتیاز بن چکا ہے جس کے لیے پرنسپل آصف عثمانی اور انکی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے ۔ اس موقع پرطالبات نے سبق آموز پروگرام پیش کیے ۔ رانا یونس اوررضوان اسلم نے خطاب میں کہا وزیرآباد کیمپس پر شعبہ میں ہمیشہ ہی بہترین پرفارمینس دیتا ہے ۔ پرنسپل پروفیسر حافظ آصف عثمانی نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے کہا انکی پوری ٹیم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ تعلیمی اور غیر نصابی سرگرمیوں سمیت طلبہ کی بہترین تربیت کی جائے تا کہ وہ آگے چل کر ملک و قوم کی بہترین خدمت کر سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی،6گھنٹوں میں ایک کروڑ30لاکھ سے زائد کے چالان جاری

گلشن معمار تا ٹاورای وی بسز کا نیا روٹ شروع کرنے کا اعلان

سڑکیں کچے سے بدتر،جرمانے عالمی معیار کے ،منعم ظفر

کمشنر کراچی کا ملیر کا دورہ ،ترقیاتی منصوبے جلد مکمل کرنے کی ہدایت

سسٹم شہریوں پرمالی بوجھ ڈالنے کا ذریعہ بن چکا،ایم کیوایم

حب کینال کی عارضی بندش،100ملین گیلن پانی کی کمی

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر