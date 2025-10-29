ایم ڈی واسا کا بازاار خراداں کا دورہ سیوریج مسائل پر احکامات جاری
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)ایم ڈی واسا گوجرانوالہ اکرام اللہ کا بازار خراداں کا دورہ ،سیوریج سمیت دیگر واسا سے متعلقہ تاجروں کے مسائل دریافت کیے اور متعلقہ افسروں کو احکامات جاری کیے ۔
ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر خرم نبیل بٹ اور ڈپٹی ڈائریکٹر انجینئرنگ اطہر ندیم بھی ایم ڈی کے ہمراہتھے ۔واسا افسروں نے بازار کے مختلف مقامات پر صفائی، نکاسیِ آب اور جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ایم ڈی واسا نے متعلقہ افسروں کو ہدایت کی کہ شہریوں کی سہولت کیلئے تمام کام بروقت مکمل کیے جائیں۔ غفلت یالاپرواہی ہرگز برداشت نہیں کی جائیگی تاجروں کی تجاویز کو مد نظر رکھ کرمکمل تعاون کیا جائے ۔