صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم ڈی واسا کا بازاار خراداں کا دورہ سیوریج مسائل پر احکامات جاری

  • گوجرانوالہ
ایم ڈی واسا کا بازاار خراداں کا دورہ سیوریج مسائل پر احکامات جاری

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)ایم ڈی واسا گوجرانوالہ اکرام اللہ کا بازار خراداں کا دورہ ،سیوریج سمیت دیگر واسا سے متعلقہ تاجروں کے مسائل دریافت کیے اور متعلقہ افسروں کو احکامات جاری کیے ۔

ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر خرم نبیل بٹ اور ڈپٹی ڈائریکٹر انجینئرنگ اطہر ندیم بھی ایم ڈی کے ہمراہتھے ۔واسا افسروں نے بازار کے مختلف مقامات پر صفائی، نکاسیِ آب اور جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ایم ڈی واسا نے متعلقہ افسروں کو ہدایت کی کہ شہریوں کی سہولت کیلئے تمام کام بروقت مکمل کیے جائیں۔ غفلت یالاپرواہی ہرگز برداشت نہیں کی جائیگی تاجروں کی تجاویز کو مد نظر رکھ کرمکمل تعاون کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

آسان خدمت مرکز، ایک چھت تلے ساری سہولیات،رندھاوا

کرکٹ ٹیموں کی موومنٹ کے دوران متبادل ٹریفک پلان جاری

سنگین نوعیت کے مقدمات کو جلد نمٹایا جائے، آئی جی

پی ٹی سی ایل اور جائیٹکس گلوبل کے مابین معاہدہ

فیصل آباد ویمن چیمبر کے زیراہتمام کاروباری خواتین کیلئے معلوماتی پروگرام

اسلام آباد بار کونسل کے انتخابات یکم نومبر، 21امیدوار مدمقابل

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر