شہرمیں تجاوزات کی بھرمار ، مین روڈاور بازار سکڑگئے
ضلعی انتظامیہ ، کارپوریشن آپریشن کے نام پر فوٹو سیشن میں مصروف ،شہریستھرا پنجاب کے تحت شہر میں تجاوزات کیخلاف بڑے پیمانے پرآپریشن کامطالبہ۔
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)شہر کے بیشتر علاقوں میں تجاوزات کی بھرمار ، مین روڈ اور بازار سکڑکر رہ گئے ، تجاوزات کے باعث ٹریفک کا نظام درہم برہم ، شہریوں نے تجاوزات کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن کا مطالبہ کردیا۔حلقہ pp 64 اندرون شہر جناح روڈ ، مین روڈ گرجاکھ ، کوٹلی رستم روڈ ، قذافی روڈ ، لیاقت روڈ ، صادق روڈ، سید پاک بازار ، کلر آبادی بازار سمیت متعدد علاقوں میں قبضہ گروپوں نے تجاوزات قائم کرکے شہر کے روڈز ، گلیوں اور بازاروں کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے ، شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ اور کارپوریشن حکام چند علاقوں میں آپریشن کے نام پر فوٹو سیشن میں مصروف ہیں ،ستھرا پنجاب کے تحت شہر بھر میں بڑے پیمانے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کی ضرورت ہے تاکہ بڑھتے ہوئے ٹریفک اور دیگر مسائل پر قابو پایا جاسکے اور وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق شہر کی بیوٹیفکیشن میں اضاضہ ہوسکے ۔