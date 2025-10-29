صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بدنا م زمانہ منشیات فروش گرفتار، 12کلو چرس برآمد

  • گوجرانوالہ
بدنا م زمانہ منشیات فروش گرفتار، 12کلو چرس برآمد

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)تھانہ سول لائن پولیس نے بدنا م زمانہ ریکارڈ یافتہ منشیات فروش کو گرفتار کر کے 12کلو گرام چرس برآمد کر لی۔ایس ایچ او سول لائن امتیاز شاہین نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے عرصہ دراز سے منشیات فروشی کرنیوالے ملزم علی رضا کو گرفتار کر لیا ۔دوران تفتیش ملزم نے انکشاف کیا کہ وہ دوسرے اضلاع سے منشیات لاکرگوجرانوالہ بھر می فروخت کرتا تھا۔

