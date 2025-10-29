بدنا م زمانہ منشیات فروش گرفتار، 12کلو چرس برآمد
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)تھانہ سول لائن پولیس نے بدنا م زمانہ ریکارڈ یافتہ منشیات فروش کو گرفتار کر کے 12کلو گرام چرس برآمد کر لی۔ایس ایچ او سول لائن امتیاز شاہین نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے عرصہ دراز سے منشیات فروشی کرنیوالے ملزم علی رضا کو گرفتار کر لیا ۔دوران تفتیش ملزم نے انکشاف کیا کہ وہ دوسرے اضلاع سے منشیات لاکرگوجرانوالہ بھر می فروخت کرتا تھا۔
