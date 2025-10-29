ہزاروں صنعتی یونٹس کے بجلی کنکشن بحال نہ ہو سکے
کمرشل وانڈسٹریل صارفین کے ذمہ کروڑوں کے واجبات کی ادائیگی رک گئی ،گیپکوافسروں نے نیپرا کی سخت پالیسی پر کنکشنز بحالی سے انکار کردیا، ریکوری ٹارگٹس بھی متاثر
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)نیپرا کی سخت پالیسی پرہزاروں صنعتی یونٹس کے بجلی کنکشن بحال نہ ہوسکے ، گیپکو کے ہزاروں کمرشل وانڈسٹریل صارفین کے ذمہ کروڑوں روپے کے واجبات کی ادائیگی بھی رک گئی۔ کاروباری طبقہ کی بڑی تعداد اپنے ذمہ واجبات کی ادائیگی کرکے کنکشن انڈسٹریل اور کمرشل صارفین کی بڑی تعداد چند ماہ قبل بجلی بل جمع نہیں کرواسکی ، صارفین کو بجلی بلوں کی تاریخ گزرنے پر بھاری جرمانے عائد ہوگئے جس سے صارفین تو پریشان ہیں ہی گیپکو کے ایکسیئنز اور ایس ڈی اوز کے ریکوری ٹارگٹس بھی متاثر ہورہے ہیں۔ ہزاروں انڈسٹریل اور کمرشل صارفین کے ذمہ کروڑوں روپے کے واجبات ہیں جبکہ سب سے زیادہ گھریلو صارفین بھی ہیں جن میں نصف سے زائد صارفین نے بجلی بلوں کی تاریخ میں توسیع کرو الی جبکہ فرنسز کے صارفین نے اپنے ذمہ زائد ٹیکسز نکلوانے کیلئے عدالت سے رجوع کرلیالیکن نیپرا کی سخت پالیسی کے نفاذ پر افسروں نے صارفین کو سہولت دینا بند کردی جسکے سبب بیشتر صارفین نے تاحال اپنے ذمہ بل جمع نہیں کروائے جس پر گیپکو کی کروڑوں روپے کی ریکوری رک گئی اور گیپکو نے ریکوری کیلئے نوٹسز جاری کرکے ریونیوڈیپارٹمنٹ کو جائیداد قرقی کے کیسز بھیج دیئے تاہم صارفین نے کنکنشنز بحالی کیلئے عدالت سے بھی رجوع کرلیا۔ بحال کروانا چاہتی ہے لیکن گیپکو افسروں نے سخت پالیسی پر کنکشنز بحالی سے انکار کردیا۔