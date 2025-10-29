صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملکوال:سلنڈر کی دکانیں شہر سے باہر منتقل کرنے کی ہدایت

  • گوجرانوالہ
ملکوال(نمائندہ دنیا نیوز )پیرا فورس ملکوال کے تحصیل انچارج انفورسمنٹ آفیسر اسامہ سعید کا عملہ کے ہمراہ بازار کا معائنہ، گرانفروشوں کو وارننگ، سلنڈر کی دکانیں شہر سے باہر منتقل کرنے کی ہدایت کردی ۔ انہوں نے مختلف سبزی و فروٹ اور چکن فروشوں کو سرکاری نرخ سے زائد قیمت پر اشیا فروخت کرنے پر جرمانے کئے ۔

پیرا فورس کے تحصیل انچارج آفیسر نے گرانفروشوں کو وارننگ دی کہ وہ سرکاری ریٹس کی سختی سے پابندی کریں گرانفروشی پر دکانداروں کو نا صرف بھاری جرمانے عائد کئے جائیں گے بلکہ عادی منافع خوروں کیخلاف قانون کے مطابق کاروائی کرکے جیل بھی بھیجا جائے گا۔ انہوں نے گیس سلنڈر کا کام کرنے والوں کوسخت سے ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی دکانیں شہر سے باہر منتقل کریں و رنہ سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔

 

