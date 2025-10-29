صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بائینیل میڈیکل کانفرنس ،اہم موضوعات پرمقالے پیش

  • گوجرانوالہ
خدمت کا مشن جاری رہے گا:ڈاکٹر خواجہ ابرار ، ڈاکٹر مدثر ،حافظ وقار ظفر

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر )پی ایم اے کے زیراہتمام بائینیل میڈیکل کانفرنس میں سرجری، میڈیسن، پیڈز، نیورلوجی، ذیابیطس اور ڈینٹسٹری کے موضوعات پر ملک بھر سے آنے والے معروف پروفیسر ز نے مقالہ جات پیش کئے گئے ۔ممتاز معالج ڈاکٹر خواجہ ابرار کلیم نے کہا ہے کہ ایسی کانفرنسز کا مقصد ڈاکٹرز بالخصوص نوجوانوں کیلئے جدید ٹیکنالوجی اوردنیا بھر میں ہونے والی تبدیلیوں سے آگاہی دینا ہے ۔پی ایم اے کئی سال سے جاری اس مشن کی مزید ترویج کیلئے دن رات کوشاں ہے ، موجودہ کابینہ کی دو سالہ کارکردگی اور کمیونٹی کیلئے کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے 12ویں بائینیل میڈیکل کانفرنس کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔صدر پی ایم اے ڈاکٹر مدثر رسول نے خطا ب میں کہا کمیونٹی کی طرف سے تفویض کردہ ڈیوٹی کو ہم نے پوری ذمہ داری سے انجام دیا ہے اس کانفرنس کے انعقاد میں ڈائریکٹر جینم ڈاکٹر عاصمہ سہیل ،ڈاکٹر سہیل مراد اور انکی ٹیم نے ہماری توقعات سے بڑھ کر تعاون کیا ۔جنرل سیکرٹری پی ایم اے ڈاکٹر حافظ وقار ظفر باجوہ نے کہا پی ایم اے گوجرانوالہ کی درخشندہ روایات میں اضافہ کیا گیا اور انشااﷲ یہ خدمت کا مشن جاری رہے گا ،تمام کمیٹیوں نے اپنے کردار کو احسن طریقے سے نبھایا۔

 

