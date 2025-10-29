کارپوریشن ملازمین مویشی مالکان کی ملی بھگت پر باڑے ڈی سیل گوبر پھینکنے سے سیورج مسائل پیدا
مویشیوں کا گوبر محلوں میں ہی پھینکنا شروع کردیاگیا ، کمشنر کی منظوری کے بغیر ڈی سیل کرنے سے نمازیوں سمیت سکول اوردفاتر جانیوالوں کو دوبارہ مشکلات کا سامنا ،بیماریاں بھی پھیلنے لگیں
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر )گائے بھینسوں کو شہر سے باہر نکالنے کیلئے میونسپل کارپوریشن انتظامیہ کی طرف سے سیل کئے گئے بیشترمویشی باڑے ڈی سیل ہوگئے ۔کمشنر سے منظوری کے بغیر میونسپل کارپوریشن ملازمین نے پونڈانوالہ چوک اور گردونواح میں مویشی مالکان سے ساز باز کرکے باڑے ڈی سیل کروادیئے ۔مویشیوں کا گوبر اور گندگی محلوں میں ہی پھینکنا شروع کردیاگیا جس سے سیوریج مسائل پیدا ہونے لگے ۔ چند روز قبل کمشنر نوید حیدر شیرازی کے حکم پر کارپوریشن انتظامیہ نے پونڈانوالہ چوک گردونواح، مکی روڈ،نوشہرہ تا30فٹا بازار چیمہ آبادی اور شہر کے مختلف مقامات پر 50کے قریب مویشی باڑے سیل کردیئے تھے جنکی وجہ سے شہر بھر کے گلی محلوں میں آئے روز گوبر کی وجہ سے سیوریج لائنیں بند ہو جاتی تھیں جنہیں ڈی سیل کرنے سے نمازیوں سمیت سکول اوردفاتر جانے والوں کو دوبارہ مشکلات کا سامنا ہے ،شہری مختلف بیماریوں میں بھی مبتلا ہورہے ہیں۔مویشی مالکان نے کارپوریشن ملازمین سے ملی بھگت کرکے دوبارہ مویشی باڑے کھول لئے ہیں اور کارپوریشن کی طرف سے لگائی گئی سیل کھول لی گئی ہیں۔