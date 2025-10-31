صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوری ،ڈکیتی کی وارداتیں، لاکھوں کانقصان

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال(سٹی رپورٹر)وارداتوں میں شہری لاکھوں کے مال وزر سے محروم ۔ موضع روہیلہ کے رہائشی عون کی والدہ وزریرآباد سے رکشہ میںگاؤں آرہی تھی کہ روہیلہ سٹاپ پرڈاکو 8لاکھ 50ہزارکے زیورات اورنقدی چھین کر فرار ،موضع واں میں شاہد محمود کے ڈیرہ سے بکری نورپورسیداں سے تحسین کا موبائل چوری ہوگیا۔

