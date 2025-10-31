صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ زراعت :گندم کی پیداوا ر بڑھانے ،انسدادِسموگ پر تقریب

  • گوجرانوالہ
محکمہ زراعت :گندم کی پیداوا ر بڑھانے ،انسدادِسموگ پر تقریب

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)محکمہ زراعت توسیع گوجرانوالہ نے کوٹ شیرا میں ڈیرہ آصف چوہان سابق چیئرمین ،مرکز قلعہ دیدار سنگھ میں گندم کی پیداوار بڑھانے اور سموگ پر کنٹرول کے سلسلہ میں پروگرام کا انعقاد کیا۔

 کاشتکاروں کو فصلوں کی باقیات جلانے سے سموگ کے مضر اثرات اور خلاف ورزی پرکارروائیوں سے بھی آگاہ کیاگیا۔اسسٹنٹ ڈائریکٹراعظم مغل نے کہا کاشتکار حکومت کی سکیموں سے بھرپور استفادہ اٹھائیں اور فصلوں کی پیداوار بڑھاکرکے ملک کو زراعت میں خود کفیل بنائیں۔ اس موقع پر اگریکلچر آفیسرقلعہ دیدارسنگھ حافظ عنایت ، فیلڈ اسسٹنٹ بابر گجر،ہیلپر رانا بلال خاں بھی موجود تھے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سموگ کے خاتمے کیلئے 48 ہزار پودے لگانے کا فیصلہ

9500 فلٹریشن پلانٹس رواں سال کے اختتام تک مکمل

یونیک گروپ او ر اینٹی نارکوٹکس فورس کے زیر اہتمام ڈرگ آگاہی سیمینار

کینسر ہسپتال:ایس او پیز کیمطابق پارکنگ ڈیزائن کرنیکی ہدایت

پنجاب یونیورسٹی ٹاؤن تھری کے ممبران میں لیٹرز تقسیم

صدر، وزیراعظم، فیلڈ مارشل نے ملکی عزت بحال کی : گورنر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ