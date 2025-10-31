محکمہ زراعت :گندم کی پیداوا ر بڑھانے ،انسدادِسموگ پر تقریب
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)محکمہ زراعت توسیع گوجرانوالہ نے کوٹ شیرا میں ڈیرہ آصف چوہان سابق چیئرمین ،مرکز قلعہ دیدار سنگھ میں گندم کی پیداوار بڑھانے اور سموگ پر کنٹرول کے سلسلہ میں پروگرام کا انعقاد کیا۔
کاشتکاروں کو فصلوں کی باقیات جلانے سے سموگ کے مضر اثرات اور خلاف ورزی پرکارروائیوں سے بھی آگاہ کیاگیا۔اسسٹنٹ ڈائریکٹراعظم مغل نے کہا کاشتکار حکومت کی سکیموں سے بھرپور استفادہ اٹھائیں اور فصلوں کی پیداوار بڑھاکرکے ملک کو زراعت میں خود کفیل بنائیں۔ اس موقع پر اگریکلچر آفیسرقلعہ دیدارسنگھ حافظ عنایت ، فیلڈ اسسٹنٹ بابر گجر،ہیلپر رانا بلال خاں بھی موجود تھے ۔