ڈائری کا مقصد شکایات موثر انداز سے نمٹانا:وفاقی ٹیکس محتسب
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)وفاقی ٹیکس محتسب کی جانب سے خصوصی ڈائری کی رونمائی کی گئی۔ تقریب میں مقامی انتظامیہ،صدر چیمبر آف کامرس علی ہمایوں بٹ، شہریوں نے شرکت کی۔ وفاقی ٹیکس محتسب ڈاکٹر آصف محمود جاہ نے خطاب میں کہا اس ڈائری کا مقصد شہریوں اور ادارے میں مؤثر رابطہ بنانا ہے تاکہ شکایات کا نظام موثر انداز سے کام کرے ۔
اس اقدام سے ناصرف شکایات کے ازالے کی رفتار میں اضافہ ہوگا بلکہ ادارے پر عوام کا اعتماد بھی مستحکم ہوگا۔ علی ہمایوں بٹ ودیگر مقررین نے کہا گوجرانوالہ ضلع میں عوامی خدمت کا معیار بلند کیا جائے گا اور محتسب کا ادارہ عوامی حقوق کے تحفظ میں مزید مؤثر کردار ادا کرے گا۔ شرکانے تجویز دی کہ ایسی ڈائریز دیگر اضلاع میں بھی نافذ کی جائیں تاکہ عوامی شکایات کا ازالہ ہوسکے ۔