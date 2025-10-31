کمشنر IRDنے گیپکو دفترمیں عوامی شکایات سنیں، 14کا ازالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)غلام سرور کمشنر IRDوفاقی محتسب سیکرٹریٹ ریجنل آفس گوجرانوالہ نے گیپکو آفس گجرات کمپلیکس میں عوامی شکایات سنیں۔ بیشتر شکایات گیپکو، سوئی گیس، پوسٹ آفس، پوسٹل لائف انشورنس، ایف آئی اے ، نادرا ودیگر وفاقی محکمہ جات بارے تھیں۔
متعلقہ اداروں کے افسر موجود تھے ۔ 27 شکایات میں سے 14 کا موقع پر ہی فیصلہ کرکے ریلیف فراہم کیا گیا باقی 13 کو اگلی تاریخ تک ملتوی کر دیا گیا۔ کمشنر IRDنے ریڈیو ایف ایم 106 گجرات میں وفاقی محتسب بارے \"انصاف آپکی دہلیز پر\"آگاہی پروگرام میں بھی لائیو کالرز پرسوالات کے جواب دیئے ۔