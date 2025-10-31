لڑائی جھگڑوں کے واقعات میں دو افراد کوتشدد کانشانہ بناڈالا
کامونکے (تحصیل رپورٹر)لڑائی جھگڑوں کے واقعات میں دو افراد کو تشدد کانشانہ بنادیا گیا۔ گذشتہ روز پاک ٹاؤن کا لیاقت گھرموجود تھا کہ اُسکی سابقہ اہلیہ نادیہ حنیف اور پانچ نامعلوم افراد نے گھس کر اُسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور پچیس ہزار چوری کرکے لے گئے ۔ معمولی تنازعہ پر نواحی گاؤں ڈھولن کے شوکت کے بیٹے کو گاؤں کے افضال اور اُسکے بھائی ابرار نے اینٹیں مار کر شدیدزخمی کردیا۔
