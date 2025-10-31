وارداتوں میں شہری لاکھوں کے مال وزر سے محروم
کامونکے (تحصیل رپورٹر)ڈکیتی کی پانچ وارداتوں میں میاں بیوی سمیت چھ افراد کو لوٹ لیا گیا۔گذشتہ رات موضع دھینسر پائیں کے کیری ڈبہ سوار ظفر اقبال اور اُسکی اہلیہ سے شہتے ویراں پُلی پر ناکہ لگائے دو ڈاکو 73ہزار، زیورات اور دو موبائل فون ،پاک ٹاؤن کے جمیل سے جی ٹی روڈ گھنیا کے قریب ڈاکو تئیس ہزار اور دوموبائل فون۔۔۔
بینک ملازم ماجد سے سادھوکی کے قریب ڈاکو دو ہزار اور دو موبائل ۔ڈیرہ امیر افضل کے عامر سہیل سے ڈاکو ایک لاکھ آٹھ ہزار اور موبائل جبکہ گوجرانوالہ کے ہارون اشرف سے جی ٹی روڈ چیانوالی کے قریب دو ڈاکو ساڑھے اٹھارہ ہزار چھین کر فرار ہوگئے ۔ عقیل منظور کی موٹر سائیکل چور موڑ ایمن آباد سے لے گئے ۔دولت پورہ کے امین کے گھر سے لیپ ٹاپ ،دو موبائل فون اور اسی ہزار،حبیب پورہ کے بلال کا موبائل حویلی ،اکبر گھنوکی کے قریب نواز کے ڈیرہ سیسامان چوری ہوگیا۔