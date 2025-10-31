موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ کی افتتاحی تقریب
گجرات(سٹی رپورٹر)وزیراعلیٰ کے موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ منصوبے کی پروقارافتتاحی تقریب ہوئی ۔تفصیلات کے مطابق ڈی پی او راناعمر فاروق نے ڈی ایس پی ٹریفک ظہیرجنجوعہ کے ہمراہ موبائل پولیس سٹیشن کاافتتاح کیا۔ڈی پی او نے اس موقع پرکہا موبائل پولیس سٹیشن میں پہلی مرتبہ موٹر سائیکل اور کار کے ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا وتجدید، کریکٹر سرٹیفکیٹ سمیت پولیس خدمت مرکز کی تمام سہولیات میسر ہوں گی۔ لائسنسنگ یونٹ خصوصاً لڑکیوں کے تعلیمی اداروں اور ورکنگ ویمن کو سروسز فراہم کریگا۔خواتین کی سہولت کیلئے ویمن پولیس سٹاف فرائض دیگا۔
وزیراعلیٰ کے موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ منصوبے کی پروقارافتتاحی تقریب ہوئی ۔تفصیلات کے مطابق ڈی پی او راناعمر فاروق نے ڈی ایس پی ٹریفک ظہیرجنجوعہ کے ہمراہ موبائل پولیس سٹیشن کاافتتاح کیا۔ڈی پی او نے اس موقع پرکہا موبائل پولیس سٹیشن میں پہلی مرتبہ موٹر سائیکل اور کار کے ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا وتجدید، کریکٹر سرٹیفکیٹ سمیت پولیس خدمت مرکز کی تمام سہولیات میسر ہوں گی۔ لائسنسنگ یونٹ خصوصاً لڑکیوں کے تعلیمی اداروں اور ورکنگ ویمن کو سروسز فراہم کریگا۔خواتین کی سہولت کیلئے ویمن پولیس سٹاف فرائض دیگا۔