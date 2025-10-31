صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ کی افتتاحی تقریب

  • گوجرانوالہ
موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ کی افتتاحی تقریب

گجرات(سٹی رپورٹر)وزیراعلیٰ کے موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ منصوبے کی پروقارافتتاحی تقریب ہوئی ۔تفصیلات کے مطابق ڈی پی او راناعمر فاروق نے ڈی ایس پی ٹریفک ظہیرجنجوعہ کے ہمراہ موبائل پولیس سٹیشن کاافتتاح کیا۔ڈی پی او نے اس موقع پرکہا موبائل پولیس سٹیشن میں پہلی مرتبہ موٹر سائیکل اور کار کے ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا وتجدید، کریکٹر سرٹیفکیٹ سمیت پولیس خدمت مرکز کی تمام سہولیات میسر ہوں گی۔ لائسنسنگ یونٹ خصوصاً لڑکیوں کے تعلیمی اداروں اور ورکنگ ویمن کو سروسز فراہم کریگا۔خواتین کی سہولت کیلئے ویمن پولیس سٹاف فرائض دیگا۔

وزیراعلیٰ کے موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ منصوبے کی پروقارافتتاحی تقریب ہوئی ۔تفصیلات کے مطابق  ڈی پی او راناعمر فاروق نے ڈی ایس پی ٹریفک ظہیرجنجوعہ کے ہمراہ موبائل پولیس سٹیشن کاافتتاح کیا۔ڈی پی او نے اس موقع پرکہا موبائل پولیس سٹیشن میں پہلی مرتبہ موٹر سائیکل اور کار کے ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا وتجدید، کریکٹر سرٹیفکیٹ سمیت پولیس خدمت مرکز کی تمام سہولیات میسر ہوں گی۔ لائسنسنگ یونٹ خصوصاً لڑکیوں کے تعلیمی اداروں اور ورکنگ ویمن کو سروسز فراہم کریگا۔خواتین کی سہولت کیلئے ویمن پولیس سٹاف فرائض دیگا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب متاثرین میں رقوم تقسیم کرنیکا آغاز

میپکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن، متعدد گرفتار

پی ایچ اے کی سموگ تدارک کیلئے شجرکاری مہم مکمل

زکریا یونیورسٹی اے ایس اے کے انتخابات 26نومبر کو ہونگے

بدھلہ سنت :بچی سے زیادتی کی کوشش، تحقیقات شروع

نشتر ہسپتال میں زیر علاج ڈینگی کا ایک مریض صحت یاب

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ