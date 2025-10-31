چٹھہ فیملی کی پارٹی سے وفاکی مثال نہیں ملتی :افضل چیمہ
سوہدرہ(نمائندہ دنیا)ضلعی صدر تحریک انصا ف افضل چیمہ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا احمد چٹھہ سے متعلق بیان چٹھہ فیملی کی وفا کا منہ بولتا ثبوت ہے ۔انہوں نے کہا کہ۔۔۔
احمد چٹھہ نے عمران خان سے وفا نبھاتے ہوئے نا صرف اپنی سیٹ قربان کی بلکہ جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات میں سزاؤں کا سامنا کر رہے ہیں اور عمران خان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے این اے 66کے ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا چٹھہ فیملی نے جس طرح عمران خان اور اپنی جماعت سے وفا نبھائی اسکی مثال نہیں ملتی ‘احمد چٹھہ حلقہ کے عوام کے دلوں میں بستے ہیں۔