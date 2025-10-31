صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاپتہ رکشہ ڈرائیور کے قتل کی لرزہ خیز تفصیلات سامنے آ گئیں

  • گوجرانوالہ
لاپتہ رکشہ ڈرائیور کے قتل کی لرزہ خیز تفصیلات سامنے آ گئیں

علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر)علی پور چٹھہ کے 18 سالہ لاپتہ رکشہ ڈرائیور عبداللہ الرحمن کے قتل کی لرزہ خیز تفصیلات سامنے آ گئیں۔ لواحقین نے قبر کشائی اور میت کے حصول کیلئے عدالت میں درخواست دائر کر دی جبکہ ملزم نے جرم کا اعتراف کر لیا ۔

22اکتوبر کو عبداللہ الرحمن کو مدینہ چوک سے نامعلوم شخص کیساتھ حافظ آباد روڈ کی جانب جاتے دیکھا گیا، جسکے بعد وہ پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا ۔پولیس تفتیش کے دوران ملزم امانت جو حافظ آباد کا رہائشی ہے کو گرفتار کیا گیا۔ دورانِ تفتیش ملزم نے اعتراف جرم کرتے بتایا کہ میری عبداللہ سے دوستی تھی میں اس سے رکشہ لینا چاہتا تھا، اس مقصد کیلئے اسے نشہ آور شے کھلا کر قتل کر دیا اور لاش نہر میں پھینک دی۔ ملزم کے دوستی کے شواہد نہیں ملے تاہم شواہد اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ قتل رکشہ چھیننے کی نیت سے کیا گیا۔ عبداللہ کی لاش تھانہ صدر پنڈی بھٹیاں کی ذیلی چوکی کوٹ نکا کی حدود میں نہر سے برآمد ہوئی تھی جسے نامعلوم قرار دے کر تدفین کر دی گئی تھی۔ ورثانے عدالت میں قبر کشائی کی درخواست دائر کرتے موقف اختیار کیا کہ میت کی شناخت اور دوبارہ تدفین کیلئے قانونی اجازت دی جائے ۔ عبداللہ کے والد عنصر اقبال اور اہلِ خانہ نے وزیرِ اعلیٰ سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزم کو انسانیت کے نام پر عبرتناک سزا دی جائے اور سرعام پھانسی دے کر انصاف کو یقینی بنایا جائے ۔

 

