مسلم ہینڈز انٹر سکولز فٹ بال چیمپئن شپ 6نومبرسے شروع

  • گوجرانوالہ
وزیر آباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)مسلم ہینڈز کے زیر اہتمام چوتھی آل پاکستان مسلم ہینڈز انٹر سکولز فٹ بال چیمپئن شپ 6تا 9نومبر مسلم ہینڈ ز ایجوکیشنل کمپلیکس سوہدرہ وزیر آباد کے رشید فٹبال گراؤنڈ میں کنٹری ڈائریکٹر سید ضیا النور کی زیر نگرانی ہو گی۔ اسلام آ باد،لاہور،وزیرآباد، بالاکوٹ، کوٹلی،میر پور، بھیرہ،پشاور،باغ،گوجر خاں اور سوہدرہ کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔

