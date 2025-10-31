مسلم ہینڈز انٹر سکولز فٹ بال چیمپئن شپ 6نومبرسے شروع
وزیر آباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)مسلم ہینڈز کے زیر اہتمام چوتھی آل پاکستان مسلم ہینڈز انٹر سکولز فٹ بال چیمپئن شپ 6تا 9نومبر مسلم ہینڈ ز ایجوکیشنل کمپلیکس سوہدرہ وزیر آباد کے رشید فٹبال گراؤنڈ میں کنٹری ڈائریکٹر سید ضیا النور کی زیر نگرانی ہو گی۔ اسلام آ باد،لاہور،وزیرآباد، بالاکوٹ، کوٹلی،میر پور، بھیرہ،پشاور،باغ،گوجر خاں اور سوہدرہ کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔
