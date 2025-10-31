پنجاب بار الیکشن طاہر سلطان بطور ممبر نامزد
وزیر آباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب بار انتخابا ت میں تحریک انصاف کے انصاف لائرز فورم نے سیالکوٹ کی سِیٹ سیریل نمبر 8کیلئے طاہر سلطان ایڈووکیٹ ہائیکورٹ کو بطور ممبر نامزد کر دیا، انکی نامزدگی پر سکندر چوہان ایڈووکیٹ، شاہد سلطان اور عرفان حیدر نقوی نے کہا ہے کہ طاہر سلطان ایڈووکیٹ پنجاب بار کے ممبر منتخب ہو کر وکلاء کے حقوق کی پاسداری کیلئے جدوجہد جاری رکھیں گے۔
