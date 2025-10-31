صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب بار الیکشن طاہر سلطان بطور ممبر نامزد

  • گوجرانوالہ
پنجاب بار الیکشن طاہر سلطان بطور ممبر نامزد

وزیر آباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب بار انتخابا ت میں تحریک انصاف کے انصاف لائرز فورم نے سیالکوٹ کی سِیٹ سیریل نمبر 8کیلئے طاہر سلطان ایڈووکیٹ ہائیکورٹ کو بطور ممبر نامزد کر دیا، انکی نامزدگی پر سکندر چوہان ایڈووکیٹ، شاہد سلطان اور عرفان حیدر نقوی نے کہا ہے کہ طاہر سلطان ایڈووکیٹ پنجاب بار کے ممبر منتخب ہو کر وکلاء کے حقوق کی پاسداری کیلئے جدوجہد جاری رکھیں گے۔

پنجاب بار انتخابا ت میں تحریک انصاف کے انصاف لائرز فورم نے سیالکوٹ کی سِیٹ سیریل نمبر 8کیلئے طاہر سلطان ایڈووکیٹ ہائیکورٹ کو بطور ممبر نامزد کر دیا، انکی نامزدگی پر سکندر چوہان ایڈووکیٹ، شاہد سلطان اور عرفان حیدر نقوی نے کہا ہے کہ طاہر سلطان ایڈووکیٹ پنجاب بار کے ممبر منتخب ہو کر وکلاء کے حقوق کی پاسداری کیلئے جدوجہد جاری رکھیں گے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سموگ کے خاتمے کیلئے 48 ہزار پودے لگانے کا فیصلہ

9500 فلٹریشن پلانٹس رواں سال کے اختتام تک مکمل

یونیک گروپ او ر اینٹی نارکوٹکس فورس کے زیر اہتمام ڈرگ آگاہی سیمینار

کینسر ہسپتال:ایس او پیز کیمطابق پارکنگ ڈیزائن کرنیکی ہدایت

پنجاب یونیورسٹی ٹاؤن تھری کے ممبران میں لیٹرز تقسیم

صدر، وزیراعظم، فیلڈ مارشل نے ملکی عزت بحال کی : گورنر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ