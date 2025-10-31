صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رائے سلطان بھٹی ریجنل الیکشن کمشنر بہاولپور ڈویژن تعینات

  • گوجرانوالہ
کڑیانوالہ ( نامہ نگار)ضلع گجرات کے معروف سماجی رہنماکڑیانوالہ کے نمبردار خاندان کے بزرگ میاں یاسین بھٹی کے صاحبزادے رائے سلطان بھٹی کو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے عہدے سے ترقی دیکر ریجنل الیکشن کمشنر بہاولپور ڈویژن تعینات کر دیا گیا وہ اس سے قبل ڈسٹرک الیکشن کمشنر راولپنڈی اور ننکانہ صاحب اپنے فرائض انجام دے چکے ہیں ۔

