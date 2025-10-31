رائے سلطان بھٹی ریجنل الیکشن کمشنر بہاولپور ڈویژن تعینات
کڑیانوالہ ( نامہ نگار)ضلع گجرات کے معروف سماجی رہنماکڑیانوالہ کے نمبردار خاندان کے بزرگ میاں یاسین بھٹی کے صاحبزادے رائے سلطان بھٹی کو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے عہدے سے ترقی دیکر ریجنل الیکشن کمشنر بہاولپور ڈویژن تعینات کر دیا گیا وہ اس سے قبل ڈسٹرک الیکشن کمشنر راولپنڈی اور ننکانہ صاحب اپنے فرائض انجام دے چکے ہیں ۔
