کوٹلی لوہاراں پولیس کی کارروائی ،لڑکے سے زیادتی کا ملزم گرفتار
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )تھانہ کوٹلی لوہاراں پولیس کی کارروائی ،لڑکے سے زیادتی کا ملزم گرفتار کرلیا۔ملزم قدیر عرف گوگا نے 11سالہ لڑکے کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔پولیس نے بچے کے والد کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے ملزم کو پابند سلاسل کر دیا۔ ملزم کو قانون کے مطابق عدالت سے سزا دلوائی جائے گی۔
