گلشن لیبر کالونی میں انٹرنیٹ ٹیم پر فائرنگ سے ملازم زخمی
راہوالی (نامہ نگار)گلشن لیبر کالونی میں انٹرنیٹ ٹیم پر فائرنگ سے ایک ملازم زخمی ہوگیا ۔ فیز 2کینٹ کے عمر اختر نے درخواست دی کہ وہ ٹیم کے ہمراہ شام 7بجے گلشن لیبر کالونی میں انٹرنیٹ کیلئے ڈسپنسری بازار میں کام کررہے تھے کہ ملزم رمضان عرف رضوان جانی چنگڑ آگیا اور ٹیم کو کام بند کرنے کا کہا اورمشتعل ہوکر فائرنگ شروع کردی جس سے 20سالہ عاصم زخمی ہو گیا دیگر ملازمین نے زمین پر لیٹ کر جان بچائی ۔ملزم سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہوگیا۔
