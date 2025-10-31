محلہ انصاریاں اہوالی کا خراب ٹرانسفارمر ٹھیک کرادیاگیا
راہوالی (نامہ نگار)ممبر کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 3عرفان چاند بٹ نے محلہ انصاریاں مین بازار راہوالی کا عرصہ دراز سے خراب 200کے وی کا ٹرانسفارمر گیپکو حکام کی مدد سے درست کراکر شہریوں کی شکایات کا ازالہ کردیا۔
200کے وی کے ٹرانسفارمر کے جیمر خراب ہونے سے بجلی کی وولٹیج میں کمی بیشی سے شہریوں کی الیکٹرانک اشیاء جل جاتی تھیں علاوہ ازیں ہر روز بجلی کا بار بار بند ہونا اہل محلہ کیلئے درد سر بنا ہوا تھا جسے ممبر کنٹونمنٹ بورڈ عرفان چاند بٹ کی کاوشوں سے ایس ڈی او گیپکو نے ٹرانسفارمر درست کروا کر عوام کی شکایات کا ازالہ کردیا ۔