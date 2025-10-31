صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نامعلوم ا فرادنے ماں بچوں اور جواں سالہ لڑکی کواغوکرلیا

  • گوجرانوالہ
موترہ(نامہ نگار)نامعلوم ا فرادنے ماں بچوں اور جواں سالہ لڑکی کواغوکرلیا۔پہلے واقعہ میں موضع کوٹ گھمان کے وسیم کی بہن اپنے بچوں کے ہمراہ سسرال گئی جو وہاں نہ پہنچی اس نے تلاش شروع کی تواس کو معلوم ہواکہ اسکی بہن اور بچوں کو نامعلوم افراد نے اغوا کرلیا ہے دوسرے واقعہ میں دھامونکے کے حسنین کی ہمشیرہ کو نامعلوم افرادنے اغواکرلیا۔پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

