انسدادِسموگ 27:صنعتی یونٹس/ کاروباری مراکز سیل

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نوید احمد کی ہدایت پر سموگ آلودگی کی روک تھام کیلئے محکمہ تحفظ ماحولیات، اسسٹنٹ کمشنرز، پیرا فورس، محکمہ زراعت توسیع، میونسپل کمیٹیز، گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور محکمہ ہائی ویز کا آپریشن جاری ہے ۔

رواں ماہ یکم اکتوبر سے اب تک کے دوران صنعتی یونٹس، فیکٹریوں، بھٹیوں اور دیگر آلودگی پھیلانے والے عناصر کے خلاف 142 چھاپہ مار کارروائیاں کی گئیں، ان کارروائیوں کے نتیجہ میں 16 خلاف ورزیاں سامنے آنے پر ذمہ داران کے خلاف مقدمات کا اندراج کروایا گیا، 27 صنعتی یونٹس/ کاروباری مراکز سیل اور 8 فیکٹریوں کو نوٹسز جاری کیے گئے ۔محکمہ ماحولیات کی جانب سے اینٹوں کے بھٹوں کی 96 انسپکشن کی گئیں ۔محکمہ زراعت، اسسٹنٹ کمشنرز اور محکمہ تحفظ ماحولیات نے فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے والوں کے خلاف بھی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے رواں ماہ اکتوبر کے دوران 35 چھاپہ مار کاروائیاں کی گئیں اور خلاف ورزی کرنے والوں کو 3 لاکھ 60 ہزار روپے کے جرمانے کیے گئے ۔ سیکرٹری ڈی آر ٹی اے اور ٹریفک پولیس کی جانب سے بھی دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف 2186 کاروائیاں کی گئیں، ان کاروائیوں کے نتیجے میں 30 لاکھ 38 ہزار روپے کے چالان/جرمانے کیے گئے۔

 

