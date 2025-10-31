گھمن والا دکان میں فائرنگ بچے نے چھپ کر جان بچائی
تتلے عالی(نامہ نگار)گھمن والا دکان میں فائرنگ، بچے نے چھپ کر جان بچائی۔گھمن والا کے نیئر عباس نے گاؤں میں کریانہ کی دکان بنا رکھی ہے گزشتہ روز طبیعت خراب ہونے پر اس کا12سالہ بیٹا امیر حمزہ دکان پر بیٹھا تھا کہ ملزم عادل،سمیع اﷲ تین ا فردآئے اور بچے سے اسکے والد کا پوچھا دھمکی دی کہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے اورفائرنگ کر دی جس پر امیر حمزہ نے چھپ کرجان بچائی۔بتایا گیا ہے کہ ملزم عادل وغیرہ کی ہمشیرہ کا اپنے بھائیوں سے جگہ کا تنازعہ چل رہا ہے نیئر نے اسکی ہمشیرہ کا ساتھ دیا تھا۔پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔
