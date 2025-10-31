صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جلالپور جٹاں :تجاوزات کیخلاف آپریشن ،متعدد دکانیں سیل

  • گوجرانوالہ
جلالپور جٹاں ،گجرات(نامہ نگار،سٹی رپورٹر) میونسپل کمیٹی جلالپور جٹاں کی جانب سے تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کی نگرانی چیف آفیسر میونسپل کمیٹی مشرف بیگ نے کی۔ غیر قانونی تعمیرات اور خلاف ورزیوں پر متعدد دکانیں سیل کر دی گئیں۔ چیف آفیسر نے واضح کیا کہ عوامی راستوں پر قبضہ یا تجاوزات ہرگز برداشت نہیں کی جائیں گی۔

