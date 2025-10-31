صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سنوکر ٹورنامنٹ پر وکلا کوکیش ایوارڈ اور ٹرافیاں تقسیم

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سیالکوٹ کے سپورٹس ہال میں سنوکر ٹورنامنٹ میں صدر عرفان اﷲ وڑائچ ، سیکرٹری افضال اسلم اور وکلا کو کیش ایوارڈ اور ٹرافیاں دی گئیں ۔ٹورنامنٹ میں 60سے زائد وکلانے حصہ لیا، عرفان اﷲ وڑائچ ، جوائنٹ سیکرٹری رانا عادل خالد، چیئرمین سپورٹس کمیٹی ملک جاوید کھوکھر، سابق صدر مقصود بھٹی دیگر نے سنوکر ٹورنامنٹ کا فائنل جیتنے والے کھلاڑی عمران خان اور اعجاز الحق کو کیش ایورڈ و ٹرافیاں تقسیم کیں ۔ڈسٹرکٹ بار اور چیئرمین سپورٹس کمیٹی کی جانب سے مہمانوں کو یادگاری شیلڈ زپیش کی گئیں۔

