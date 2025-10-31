150سے زائد صحافیوں کے ڈرائیونگ لائسنس بنوا دیئے گئے
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ضلعی پولیس کے تعاون سے گوجرانوالہ پریس کلب میں 150سے زائد صحافیوں کے ڈرائیونگ لائسنس بنوا دیئے گئے ۔سی پی او گوجرانوالہ رانا ایاز سلیم اور سی ٹی او عائشہ بٹ کے تعاون سے ٹریفک پولیس نے دوروزہ کیمپ لگایا گیا ۔
صحافی برادری نے اپنے عزیز و اقارب کے ڈرائیونگ لائسنس بھی بنوائے ۔سی پی او رانا ایاز سلیم اور سی ٹی او عائشہ بٹ نے اس موقع پر صحافی کمیونٹی کیلئے پیغام میں کہا صحافی کمیونٹی کوڈرائیونگ لائسنس اجراکا مقصد عام شہریوں کو بھی پیغام دینا ہے کہ اب ہر فرد یا کمیونٹی کیلئے ڈرائیونگ لائسنس کا ہونا انتہائی ضروری۔اس موقع پر صدر پریس کلب رانا انصر شہزادو دیگر کا کہنا تھا کہ ہر شہری کو فوری اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوانا چاہیے ۔