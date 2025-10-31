جینم کینسر ہسپتال میں ہوپ کارنیوال ،فن فیئرکا انعقاد کیا
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)جینم کینسر ہسپتال انتظامیہ نے کینسر آگہی کے سلسلہ میں ہوپ کارنیوال ،فن فیئرکا انعقاد کیا جس میں قریبی دیہات کی خواتین کے علاوہ سکولوں کے بچوں نے شرکت کی ۔ا
س موقع پر ڈائریکٹر جینم کینسر ہسپتال ڈاکٹر عاصمہ سہیل ،سابق ڈائریکٹر و کنسلٹنٹ ڈاکٹر سہیل مراد ،صدر جینم پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی ڈاکٹر خواجہ ضرارکلیم،ہیڈ آف انکالوجی ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر محسن رضااور لیڈی ڈاکٹرزشریک تھیں ہسپتال کی طرف سے خواتین کے معائنہ کیلئے موبائل وین کا بھی خصوصی انتظام کیا گیاجسمیں خواتین کے میمو گرافی کے بیش قیمت ٹیسٹ مفت کئے گئے ۔