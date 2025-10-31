صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جینم کینسر ہسپتال میں ہوپ کارنیوال ،فن فیئرکا انعقاد کیا

  • گوجرانوالہ
جینم کینسر ہسپتال میں ہوپ کارنیوال ،فن فیئرکا انعقاد کیا

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)جینم کینسر ہسپتال انتظامیہ نے کینسر آگہی کے سلسلہ میں ہوپ کارنیوال ،فن فیئرکا انعقاد کیا جس میں قریبی دیہات کی خواتین کے علاوہ سکولوں کے بچوں نے شرکت کی ۔ا

س موقع پر ڈائریکٹر جینم کینسر ہسپتال ڈاکٹر عاصمہ سہیل ،سابق ڈائریکٹر و کنسلٹنٹ ڈاکٹر سہیل مراد ،صدر جینم پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی ڈاکٹر خواجہ ضرارکلیم،ہیڈ آف انکالوجی ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر محسن رضااور لیڈی ڈاکٹرزشریک تھیں ہسپتال کی طرف سے خواتین کے معائنہ کیلئے موبائل وین کا بھی خصوصی انتظام کیا گیاجسمیں خواتین کے میمو گرافی کے بیش قیمت ٹیسٹ مفت کئے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب متاثرین میں رقوم تقسیم کرنیکا آغاز

میپکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن، متعدد گرفتار

پی ایچ اے کی سموگ تدارک کیلئے شجرکاری مہم مکمل

زکریا یونیورسٹی اے ایس اے کے انتخابات 26نومبر کو ہونگے

بدھلہ سنت :بچی سے زیادتی کی کوشش، تحقیقات شروع

نشتر ہسپتال میں زیر علاج ڈینگی کا ایک مریض صحت یاب

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ