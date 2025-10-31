اشتہاری ملزم پولیس کو چکمہ دیکرفرارہونے میں کامیاب
موترہ(نامہ نگار) اشتہاری ملزم پولیس کو چکمہ دیکرفرارہونے میں کامیاب ہوگیا پولیس کو مخبرخاص نے اطلاع دی کہ مطلوب اشتہاری ملزم عبداﷲ موضع کنڈن سیان میں فاہد اختر کیساتھ موجو دہے پولیس نے اشتہاری ملزم کی گرفتاری کیلئے چھاپہ ماراتووہ چکمہ دیکرفرارہوگیا پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
