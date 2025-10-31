صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
موترہ(نامہ نگار) اشتہاری ملزم پولیس کو چکمہ دیکرفرارہونے میں کامیاب ہوگیا پولیس کو مخبرخاص نے اطلاع دی کہ مطلوب اشتہاری ملزم عبداﷲ موضع کنڈن سیان میں فاہد اختر کیساتھ موجو دہے پولیس نے اشتہاری ملزم کی گرفتاری کیلئے چھاپہ ماراتووہ چکمہ دیکرفرارہوگیا پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

